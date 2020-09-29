За три дня санавиация помогла десяти свердловчанам

За три дня санавиация помогла десяти свердловчанам

Сегодня, 12:53ОбществоPhoto: Национальная служба санитарной авиации
С 25 по 27 сентября санавиация оказала помощь 10 жителям Свердловской области, сообщает Национальная служба санитарной авиации.

Чаще всего, по имеющимся данным, вертолёт вылетал в Богданович. Туда было совершено три санитарных вылета. При этом оказали помощь двум детям у которых была анемия и перфорация тонкой кишки. Также специалисты помогли мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой.

Два раза вертолет вылетал в Асбест. Там помогли ребёнку с ушибом головного мозга, а также пациенту в тяжёлом состоянии. Из Алапаевска была транспортирована беременная женщина.

В Тюмень из Свердловской области перевезли ребенка с пороком сердца.

Кроме того, помогли мужчине, который пострадал в ДТП, девушке с химическими ожогами, а также гражданину с множественными травмами.

Напомним, 21 сентября на Урале 14-летняя школьница выпала с балкона дома, она была экстренно доставлена на вертолете в больницу Екатеринбурга.

Related news:
вертолетврачисанитарная авиация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы