За три дня санавиация помогла десяти свердловчанам

С 25 по 27 сентября санавиация оказала помощь 10 жителям Свердловской области, сообщает Национальная служба санитарной авиации.

Чаще всего, по имеющимся данным, вертолёт вылетал в Богданович. Туда было совершено три санитарных вылета. При этом оказали помощь двум детям у которых была анемия и перфорация тонкой кишки. Также специалисты помогли мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой. Два раза вертолет вылетал в Асбест. Там помогли ребёнку с ушибом головного мозга, а также пациенту в тяжёлом состоянии. Из Алапаевска была транспортирована беременная женщина. В Тюмень из Свердловской области перевезли ребенка с пороком сердца. Кроме того, помогли мужчине, который пострадал в ДТП, девушке с химическими ожогами, а также гражданину с множественными травмами. Напомним, 21 сентября на Урале 14-летняя школьница выпала с балкона дома, она была экстренно доставлена на вертолете в больницу Екатеринбурга. Пила со взрослыми: на Урале 9-классница выпала с балкона

