За три дня санавиация помогла десяти свердловчанам

Чаще всего, по имеющимся данным, вертолёт вылетал в Богданович. Туда было совершено три санитарных вылета. При этом оказали помощь двум детям у которых была анемия и перфорация тонкой кишки. Также специалисты помогли мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой.