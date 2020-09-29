За три дня санавиация помогла десяти свердловчанам

Чаще всего, по имеющимся данным, вертолёт вылетал в Богданович. Туда было совершено три санитарных вылета. При этом оказали помощь двум детям у которых была анемия и перфорация тонкой кишки. Также специалисты помогли мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой.
Два раза вертолет вылетал в Асбест. Там помогли ребёнку с ушибом головного мозга, а также пациенту в тяжёлом состоянии. Из Алапаевска была транспортирована беременная женщина.
В Тюмень из Свердловской области перевезли ребенка с пороком сердца.
Кроме того, помогли мужчине, который пострадал в ДТП, девушке с химическими ожогами, а также гражданину с множественными травмами.
Напомним, 21 сентября на Урале 14-летняя школьница выпала с балкона дома, она была экстренно доставлена на вертолете в больницу Екатеринбурга.