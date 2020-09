Жители поселка Горбуново и ГГМ обеспечены электроэнергией, сообщают Нижнетагильские электрические сети филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго».

По данным ведомства, сегодня в 10.49 произошло технологическое нарушение на подстанции «Горбуново». По предварительным данным произошло короткое замыкание кабеля из-за проводимых земляных работ. Специалистами были оперативно произведены необходимые переключения, в 12.16 электроснабжение удалось восстановить. Напомним, авария произошла сегодня утром. Без электроэнергии остались около 15 тысяч жителей ГГМ и Горбуново.

