Из-за вспышки африканской чумы свиньи в свердловском селе будут ликвидированы

Из-за вспышки африканской чумы свиньи в свердловском селе будут ликвидированы
Из-за вспышки африканской чумы свиньи в свердловском селе будут ликвидированы
Сегодня, 18:39ОбществоФото: 1MI
Вспышка африканской чумы свиней подтвердилась в деревне Камышловского района Свердловской области. Исследование Федерального центра подтвердило наличие генома вируса у трех животных в личном хозяйстве в селе Калиновское.

Несколько животных скончались 27 сентября. Предполагалось, что у них чума. Однако до завершения исследований диагноз был под вопросом, сообщает Znak со ссылкой на департамент информационной политики.

На данный момент в селе введен карантин.

В департаменте ветеринарии региона заявили, что службы действуют по правилам мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения и ликвидацию очага заражения. Как только все необходимые меры будут предприняты карантин будет снят.

Действующие правила предполагают, что поголовье свиней и продукции в радиусе нескольких километров должны быть изъяты. Животных и продукцию необходимо утилизировать.

Напомним, накануне 28 сентября в радиусе 20 километров вокруг хозяйства был введен карантин, а также пропускной режим из-за подозрения на чуму у свиней.

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