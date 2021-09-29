На нарушение противоковидных мер в Демидовской поликлинике пожаловалась тагильчанка

Пациентка Демидовской поликлиники Нижнего Тагила пожаловалась, что в медучреждении не соблюдаются противоэпидемиологические меры, а больных с коронавирусом и ОРВИ принимают в одной очереди и в одних кабинетах с другими пациентами.

В последний час приёма приходят люди, больные COVID-19. Никакого отдельного кабинета для их приёма нет. Мне выписали анализ на кровь в 1 кабинет, и тут же я слышу, как медсестра женщине с подозрением на коронавирус объясняет что ей нужно сдавать анализ с утра в том же самом 1 кабинете. Кошмар! написала местная жительница в группе «Типичный тагильчанин» «ВКонтакте». В Демидовской поликлинике эту информацию опровергли. На запрос редакции там ответили, что для приема пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций предусмотрен кабинет, расположенный в отдельном здании с отдельным входом. Редакция TagilCity.ru решила проверить, как соблюдаются прописанные Роспотребнадзором меры в данном медучреждении. Действительно, работает отдельный кабинет для пациентов с первичными признаками ОРВИ в дневном стационаре. При этом для них организован отдельный вход с торца здания, везде стоят указатели направления. Кроме того, проход в дневной стационар заклеен пленкой для защиты всех пациентов. Фото: TagilCity.ru Пациенты, имеющие подтвержденный COVID-19 наблюдаются на дому посредством осмотра врача или фельдшера, а также с использованием средств аудиоконтроля. Посещение поликлиники пациентами с коронавирусом рекомендуется после получения отрицательного результата ПЦР-теста, рассказал TagilCity.ru главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников. Он пояснил, что забор биоматериала на выявление коронавируса проводится в отдельном кабинете, а также на дому. Стоит отметить, что при посещении Демидовской поликлиники журналистом редакции, никаких очередей не было. Судя по объявлениям на дверях в медучреждении, время для посещения и кабинеты разграничены для отдельной категории пациентов с ОРВИ и коронавирусом. В том числе и по времени. Фото: TagilCity.ru Напомним, в Екатеринбурге в больницу № 24 выстраиваются огромные очереди из пациентов. В пресс-службе медучреждения пояснили, что народ скапливается чаще всего в первые дни недели, несмотря на то, что больница работает ежедневно. Кроме того, приходят и пациенты с коронавирусом, хотя им рекомендовано вызывать врача на дом. В больнице коронавирусных пациентов № 24 Екатеринбурга выстроились большие очереди

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