Первый международный форум алкогольной индустрии пройдет в Уфе

Организаторы форума «Высший Градус» предусмотрели открытую дискуссию, в рамках которой будут изучены ключевые проблемы отрасли. Об этом пишут корреспонденты информационного издания mkset.ru.
Свои мнения озвучат ведущие представители бизнеса, а также региональных властей и федерального правительства. Мероприятие пройдет 21 — 22 октября 2021 года.
Участники мероприятия рассмотрят основные тенденции рынка алкогольной продукции и возможности для его дальнейшего развития в нынешних законодательных и экономических условиях.
В дискуссиях будут участвовать также лидеры отраслевых союзов. Эксперты единогласны во мнении о том, что по всем приоритетным направлениям необходимо выработать консолидированную позицию. Таким образом, отрасли можно будет обеспечить стабильный рост.
Представители Ассоциации производителей «Русской водки» акцентировали внимание на том, что не так давно в России приняли закон, на основании которого акцизы будут проиндексированы в среднем на четыре процента в 2024 году.
«Для производителей крепкого алкоголя ощутимо любое повышение. Однако нам главное — чтобы не было резкого роста акцизов, который обычно приводит к росту теневого рынка, появлению новых схем нелегального производства», — заявил президент ассоциации Владислав Спирин.
Отдельно участники форума «Высший Градус» обсудят разрешение на использование субсидий на покупку саженцев из-за рубежа. В винодельной отрасли назрела необходимость существенного расширения площадей имеющихся виноградников и закладки новых. Но отечественные саженцы обеспечивают сейчас не более 65 процентов потребностей.
Одной из тем форума станет маркетинг и брендинг алкогольной продукции. Лидирующие представители отрасли намерены поделиться опытом применения креативных технологий продвижения продукции. Кроме того, они расскажут о тонкостях управления репутациями в кризисных ситуациях, о повышении лояльности потребителя и о том, как сделать так, чтобы он был амбассадором бренда.
В мероприятии будут участвовать Российский экспортный центр, Роскачество, ведущие производители, дистрибьюторы и импортеры отрасли, представители федеральных розничных сетей, эксперты из России и из-за рубежа, а также представители массмедиа.
Организаторы уточнили, что форум «Высший Градус» представит собой главную площадку алкогольной индустрии в формате B2G. Деловая программа будет весьма насыщенной, а ее мероприятия проведут в конгресс-холле «Торатау».
В рамках торжественной части запланирован визит в поселок Булгаково. Генеральный партнер форума — АО «Башспирт» — открывает там новое предприятие — завод «БашБиоСпирт».
Медиапартнер «Высшего Градуса» — холдинг 1MI.