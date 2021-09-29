Первый международный форум алкогольной индустрии пройдет в Уфе

Одной из тем форума станет маркетинг и брендинг алкогольной продукции. Лидирующие представители отрасли намерены поделиться опытом применения креативных технологий продвижения продукции. Кроме того, они расскажут о тонкостях управления репутациями в кризисных ситуациях, о повышении лояльности потребителя и о том, как сделать так, чтобы он был амбассадором бренда.