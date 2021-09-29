Преподаватель УрФУ грозит уволиться из-за массового отчисления студентов

За студентов УрФУ в Екатеринбурге, которые рискуют быть отчислены за долги, вступился основатель клуба EverJazz и руководитель группы компаний «Ньютон» Алексей Глазырин. Желая защитить воспитанников, преподаватель сам пригрозил покинуть вуз.

На данный момент мужчина преподает образовательную программу «Коммуникативные технологии в рекламе и связях с общественностью». По его словам, он не собирает «играться в университетские штучки». Глазырин отметил, что сейчас под угрозой отчисления находятся талантливые студенты, которые могут стать первыми лицами рекламной и PR-отрасли в Екатеринбурге. Я действительно готов уйти из вуза и рискнуть всей историей с образовательной программой, потому что я не считаю справедливым отчисление студентов,рассказал Е1 Алексей Глазырин. Он подчеркнул, что для многих студентов отчисление — это несправедливое решение. Мужчина отмечает, что есть учащиеся, которых давно нужно было отчислить, однако несправедливо выгонять студента за один несданный майнер. Глазырин не хочет оправдывать должников, однако ранее политикой университета служило сохранять таких учащихся. Теперь же все изменилось за несколько дней. Также преподавателя возмущает факт того, что решение об отчислении меняется по несколько раз за день. Напомним, студентам УрФУ, а также других филиалах ВУЗа грозят массовые отчисления за долги по учебе. Информация об этом появилась в учебном заведении накануне 24 сентября. Студентам УрФУ грозят массовые отчисления за долги

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