Сервис аренды хочет получить 200 тысяч от титокера за утопленные самокаты на Урале

Сервис аренды хочет получить 200 тысяч от титокера за утопленные самокаты на Урале
Сервис аренды хочет получить 200 тысяч от титокера за утопленные самокаты на Урале
Сегодня, 20:55ОбществоФото: 1MI
В том случае, если за два утопленных самоката в Екатеринбурге тиктокер заплатит 200 тысяч рублей, сервис по аренде Whoosh готов не обращаться в полицию.

По словам представителей сервиса, с ними связался данный молодой человек. Он предложил урегулировать ситуацию самостоятельно. Сейчас ущерб оцениваем как две полные стоимости электросамоката, пишет «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что происшествие случилось вечером 28 сентября. Сейчас уже были установлены номера транспорта, аккаунты парней и их личности. Самокаты были извлечены из воды сотрудниками сервиса. Теперь они находятся в сервисном центре.

Учитывая сумму ущерба, ответственность может быть и уголовной. Иногда подобные действия расцениваются по статье КоАП «Хулиганство»,подвели итоги в Whoosh.

Напомним, ролик утопления самокатов был выложен в соцсеть и набрал аудиторию просмотров. После появления публикаций в ряде СМИ, молодой человек «одумался» и заявил, что у одного самокатов не работали тормоза, поэтому он утопил его «на эмоциях».

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Екатеринбург
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