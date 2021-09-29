Три учебных заведения Екатеринбурга попали в топ-100 лучших школ России

Таким образом, в рейтинге числятся: СУНЦ УрФУ (34 место), гимназия № 9 (41 место) и лицей № 130 (80 место). Список опубликовало рейтинговое агентство RAEX. Генеральный директор Дмитрий Гришанков отметил, что почти половина участников — школы, которые имеют особый статус. Также большое число воспитанников данных заведений поступают в университеты по результатам олимпиад.
Также был подготовлен рейтинг школ по федеральным округам. На Урале в топ-20 попали 11 екатеринбургских школ. Помимо тех трех, что названы выше, туда также попали:
Напомним, в топ-200 школ технического профиля в России не вошли учебные заведения Нижнего Тагила. Однако, по результатам рейтинга, в список лучших вошли 10 школ Екатеринбурга.