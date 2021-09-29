Уральская школа заплатит 150 тысяч компенсации за упавшую на ученика сосульку

Уральская школа заплатит 150 тысяч компенсации за упавшую на ученика сосульку
Уральская школа заплатит 150 тысяч компенсации за упавшую на ученика сосульку
Сегодня, 19:26ОбществоФото: 1MI
150 тысяч рублей компенсации морального вреда выплатит учащемуся школа № 2 в Каменске-Уральском. На школьника упала сосулька.

Происшествие случилось в ноябре 2020 года. На крыльце образовательного учреждения стоял 9-летний мальчик, который ждал своего классного руководителя. В один момент на ребенка рухнула сосулька, он заплакал. Тогда одноклассники позвали учителя, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В результате ребенок неделю лечился в стационаре, ему были наложены швы. После этого он пребывал на домашнем лечении, а мама отправила иск в Красногорский районный суд. Родители планировали взыскать со школы 300 тысяч за моральный вред и 3 тысячи за судебные расходы. Иск был удовлетворен частично: взыскать 50 тысяч рублей и судебные расходы.

Потом прокурор подал апелляцию, а мама обжаловала решение в Свердловском областном суде. Планировалось добиться изменения размера компенсации. В результате облсуд не согласился с решением первой инстанции.

Отмечается, что до инцидента мальчик занимался боксом, однако из-за удара медики посоветовали оставить данный вид спорта. Таким образом, травма поменяла жизнь школьника. В связи с данный фактором Свердловский суд удовлетворил апелляцию. Размер компенсации был увеличен.

Напомним, следственный комитет начал доследственную проверку после того, как сосулька прошибла голову ребенка на крыльце школы в Каменск-Уральском.

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