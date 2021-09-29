Утопленные электросамокаты и самоубийство солдата. Итоги дня в Свердловской области

Второй солдат за два дня погиб в воинской части ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом. Накануне срочник из Тюмени залез на столб ЛЭП и получил удар током. Он пропал во время учений вместе с оружием. Сегодня стало известно, что в этой же части застрелился 19-летний повар. На место ЧП отправилась комиссия Министерства обороны.
Две 14-летние школьницы из Екатеринбурга пропали 23 сентября. Предварительно известно, что они отправились на автобусе к друзьям в Березовский. Девочек разыскивают полиция и волонтеры.
Тиктокер для ролика утопил в реке два самоката, которые арендовал в одном из сервисов Екатеринбурга. Компания оценила ущерб в 160 тысяч рублей, руководство собирается писать заявление в полицию. Сам молодой человек является жителем другого региона, он пытается уладить ситуацию без привлечения правоохранительных органов.
42-летний тагильчанин арестован по подозрению в ограблениях пенсионерок, его задержали по ориентировке сотрудники ППС. Он срывал с женщин сережки и золотые украшения в подъездах, а награбленное сдавал в ломбард по паспорту своей знакомой. Мужчина ранее неоднократно судим за разбои, кражи и грабежи. Уголовное дело направлено в суд, похитителю грозит до семи лет лишения свободы.