Вопрос о возможном расширении школы № 23 будет проработан в Нижнем Тагиле

Вопрос о возможном расширении школы № 23 будет проработан в Нижнем Тагиле
Вопрос о возможном расширении школы № 23 будет проработан в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:38ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил профильным управлениям изучить вопрос о возможном расширении территории школы № 23. С данной просьбой к мэру обратился директор учреждения вместе с родительским активом.

По словам Пинаева, будут изучены геосъемки, также определено, где проходят сети, и кому принадлежит территория. После получения всех необходимых данных планируется принять решение об организации спортивного поля в дополнение игровым площадкам, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

На данный момент в школе обновляется фасад, появились стеклопакеты, можно увидеть точки выхода кабелей, которые будут обеспечивать подсветку здания. Отмечается, что полуколонны, формирующие фасад, будут оснащены светильниками. Об этом заявил генеральный директор ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

Владислав Пинаев подчеркнул, что артефакты, которые найдены в стенах школы, оказались подлинными. Это подтвердили эксперты. Предполагается, что данные рельсы использовались на узкой колее, в шахтах или карьерах.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, рабочие нашли рельсы образца конца XIX века во время реконструкции школы № 23. Теперь строители хотят сохранить раритетные находки и использовать их в интерьере.

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