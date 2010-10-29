Александр Мишарин снимет тонировку с машин чиновников

По словам губернатора, закон должен быть одинаковым для всех, в томчисле и для представителей власти, сообщает ИА REGNUM .

«Действительно, надо все приводить в порядок, я дал такую команду днячетыре назад. Наверное, надо было раньше это сделать, чтобы вопросы незадавали. Я считаю, что правила распространяются на всех», - заявилАлександр Мишарин, отвечая на вопрос свердловских блоггеров, почему онпродолжает ездить на тонированном «Мерседесе».