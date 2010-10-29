Будущие полицейские сегодня принимали присягу в Нижнем Тагиле

Будущие полицейские сегодня принимали присягу в Нижнем Тагиле

Более 200 человек, закончивших расположенный в Нижнем Тагиле центр профессиональной подготовки ГУВД по Свердловской области, готовы к службе в полиции. Их подготовка велась с учетом новых требований к служителям закона. Об этом заявил в Нижнем Тагиле начальник ГУВД по Свердловской области Михаил Бородин, поздравивший с принятием присяги 218 человек - сотрудников ДПС, ППС, участковых и следователей. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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