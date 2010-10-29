Детям, не посещающим школу, рассказали о правилах пожарной безопасности

Инспекторы навестили 8 адресов. Все эти семь находятся в группе риска по возникновению пожара. Поэтому и родителям и детям инспекторы напомнили правила пожарной безопасности, рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» инспектор Госпожарнадзора Денис Воронько.Кстати, в ходе рейда инспекторы выяснили, что часть детей вернулась к обучению. Родителям остальных пригрозили наказанием за неисполнение родительских обязанностей.