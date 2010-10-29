Детям, не посещающим школу, рассказали о правилах пожарной безопасности
29 октября 2010, 18:06ОбществоАнка
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Инспекторы комиссии по делам несовершеннолетних и представители Госпожарнадзора провели рейд по семьям Ленинского района, в которых дети не хотят в школу или бросили учёбу в техникуме.
Инспекторы навестили 8 адресов. Все эти семь находятся в группе риска по возникновению пожара. Поэтому и родителям и детям инспекторы напомнили правила пожарной безопасности, рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» инспектор Госпожарнадзора Денис Воронько.Кстати, в ходе рейда инспекторы выяснили, что часть детей вернулась к обучению. Родителям остальных пригрозили наказанием за неисполнение родительских обязанностей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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