Диспансеризация работающих тагильчан завершится к 15 декабря

По данным на 26 октября, осмотры и обследования прошли 7216 жителей города. Это свыше 80 процентов от запланированного на этотгод. Как отмечает пресс-служба управления здравоохранения –диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Здоровье» в масштабах всей страны с 2006 года. Она направлена на раннюю диагностику заболеваний (сахарного диабета, онкологии, туберкулеза, сердечно-сосудистой патологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и многих других) и их профилактику. Тагильчане обследуются у врачей основных специальностей, в том числе таких востребованных как невролог, гинеколог, хирург. Для участников диспансеризации бесплатно проводятся и дорогостоящие лабораторные исследования, среди них - направленные на раннее выявление онкологических заболеваний у мужчин и женщин.