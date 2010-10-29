Эксперты спорят о пользе перехода на зимнее время

Как сообщает РИА Новости, главный научный сотрудник Институтамедико-биологических проблем РАН Светлана Степанова считает, что переходс летнего времени на зимнее и обратно не влияет существенным образом насамочувствие людей.

Другого мнения придерживается замдиректора института географииРоссийской академии наук Аркадий Тишков, который не поддерживает переводстрелок. По его мнению, из-за этой процедуры могут возникнутьопределенный стресс, нарушение сна, обострится хронические заболевания.