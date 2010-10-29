Эксперты спорят о пользе перехода на зимнее время
29 октября 2010, 08:20ОбществоОльга
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Россия в ночь на воскресенье, 31 октября, перейдет на зимнее время. Стрелки часов на всей территории страны в три часа ночи по местному времени будут переведены на один час назад. Между тем эксперты продолжают спорить о необходимости данной меры.
Как сообщает РИА Новости, главный научный сотрудник Институтамедико-биологических проблем РАН Светлана Степанова считает, что переходс летнего времени на зимнее и обратно не влияет существенным образом насамочувствие людей.
Другого мнения придерживается замдиректора института географииРоссийской академии наук Аркадий Тишков, который не поддерживает переводстрелок. По его мнению, из-за этой процедуры могут возникнутьопределенный стресс, нарушение сна, обострится хронические заболевания.
Прямой экономической выгоды сезонные переходы на зимнее или на летнеевремя также не приносят, поскольку экономия электроэнергии при этом непревышает 0,1% - 0,3%, гораздо важнее максимально эффективноиспользовать светлое время суток, считают ученые.
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