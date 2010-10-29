Forbes назвал самых рентабельных актрис Голливуда

В нем подсчитали, сколько студия получила с каждого доллара, вложенного в актрису. На первом месте -Энн Хэтуэй. Каждый вложенный в нее доллар принес студиям 63 доллара прибыли. Отчасти это обусловлено участием Хэтуэй (гонорары которой относительно невелики) в "Алисе в Стране чудес" Тима Бертона, которая собрала в мировом прокате свыше миллиарда долларов. На втором месте - Кейт Бланшетт с результатом в 26 долларов прибыли. Своим высоким местом она обязана участию в картинах "Робин Гуд" и "Загадочная история Бенджамина Баттона". Третье место разделили Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип, которые возвращают по 20 долларов на один, вложенный в них.