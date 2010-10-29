Forbes назвал самых рентабельных актрис Голливуда
29 октября 2010, 17:39ОбществоАнка
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Журнал Forbes опубликовал список самых рентабельных актрис Голливуда.
В нем подсчитали, сколько студия получила с каждого доллара, вложенного в актрису. На первом месте -Энн Хэтуэй. Каждый вложенный в нее доллар принес студиям 63 доллара прибыли. Отчасти это обусловлено участием Хэтуэй (гонорары которой относительно невелики) в "Алисе в Стране чудес" Тима Бертона, которая собрала в мировом прокате свыше миллиарда долларов. На втором месте - Кейт Бланшетт с результатом в 26 долларов прибыли. Своим высоким местом она обязана участию в картинах "Робин Гуд" и "Загадочная история Бенджамина Баттона". Третье место разделили Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип, которые возвращают по 20 долларов на один, вложенный в них.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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