Машину губернатора Свердловской области растонируют

Такое заявление сделал губернатор Александр Мишарин на пресс-конференции. «Действительно, нужно все приводить в порядок. Кстати, я дал такую команду уже дня четыре назад. Наверное, надо было чуть пораньше это сделать, чтобы вопросов не задавали. Я считаю, что правила распространяются на всех. Кстати, в Москве первый вопрос задал в машине – соответствует ли она правилам. Мне сказали, что соответствует. Здесь тоже приведем в порядок. И не только, кстати, машину губернатора, но и все правительственные машины», - сказал губернатор. Между тем, оба автомобиля, на которых передвигается глава Нижнего Тагила Валентина Исаева, лишились тонировки сразу, как только новые правила вступили в силу. Об этом мэр рассказала нашей радиостанции. Команду растонировать машины Валентина Исаева дала всем водителям, работающим в гараже администрации города.