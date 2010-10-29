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Минувшей ночью на ограждениях двух детских домов появились скульптуры в виде слова «Мама»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минувшей ночью на ограждениях двух детских домов появились скульптуры в виде слова «Мама»

29 октября 2010, 10:08ОбществоАнка
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