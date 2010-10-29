Минувшей ночью на ограждениях двух детских домов появились скульптуры в виде слова «Мама»
«Мягкие скульптуры» в виде слова «Мама» появились на ограждениях двух детских домов г. Екатеринбурга.
В Екатеринбурге набирает обороты социальное искусство. Тем самым члены арт-группы «Неарт» и музыканты из «Айфо» решили привлечь внимание к проблеме усыновления детей.
«Однажды я пришел в детский дом, чтобы подарить воспитанникам одежду и игрушки, в чем мне очень помог интернет магазин детской одежды Дисней . На что получил очень трогательный ответ: Не дарите нам игрушки, подарите нам маму». Тогда и родилась эта идея.Всю среду, с утра до ночи мы вырезали огромные буквы «М» и «А» из пенополистирола — материала более прочного, но столь же легкого, как пенопласт. Вместе с ребятами из арт-группы «Неарт» мы обмотали их детской одеждой и прикрепили на ворота одного и забор другого детского дома. А сверху поместили мягкие игрушки, которые могут стать подарками для воспитанников.Какого-либо сопротивления со стороны руководства детских учреждений мы не встретили, да и не смогли бы смотреть в глаза людям, которые препятствуют такой акции.
«В России очень остро стоит проблема усыновления, и мы хотим привлечь к ней как можно больше внимания», — сообщил один из организаторов акции «Мама», солист рок-группы Айфо (Екатеринбург) Степан Тропин.Отметим, что в ночь на 28 октября «мягкие скульптуры» появились на территории специального (коррекционного) Детского дома № 5 по улице Чкалова, 141-а и Детского дома-школы по улице Куйбышева, 183 в Екатеринбурге. Их установка проводилась силами группы «Неарт» (Андрей Колоколов, Никита Плюснин, Евгений Фатеев) в рамках фестиваля уличного искусства и граффити «Стенограффия».Весь процесс был заснят на видео. Вскоре эти кадры войдут в клип на одну из песен группы «Айфо». Впервые музыкальный ролик будет продемонстрирован 6 ноября в «Теле-Клубе».