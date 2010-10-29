Минувшей ночью на ограждениях двух детских домов появились скульптуры в виде слова «Мама»

«Однажды я пришел в детский дом, чтобы подарить воспитанникам одежду и игрушки, в чем мне очень помог интернет магазин детской одежды Дисней . На что получил очень трогательный ответ: Не дарите нам игрушки, подарите нам маму». Тогда и родилась эта идея.Всю среду, с утра до ночи мы вырезали огромные буквы «М» и «А» из пенополистирола — материала более прочного, но столь же легкого, как пенопласт. Вместе с ребятами из арт-группы «Неарт» мы обмотали их детской одеждой и прикрепили на ворота одного и забор другого детского дома. А сверху поместили мягкие игрушки, которые могут стать подарками для воспитанников.Какого-либо сопротивления со стороны руководства детских учреждений мы не встретили, да и не смогли бы смотреть в глаза людям, которые препятствуют такой акции.