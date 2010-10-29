Митинг в поддержку наркоборца Егора Бычкова пройдет в Нижнем Тагиле

Организатором санкционированного митинга выступила региональнаяобщественная организация «За нравственное возрождение Отечества». Каксообщили Tagilcity.ru организаторы, на митинге будет продолжен сборподписей под обращением к президенту о пересмотре дела Егора Бычкова.

Напомним, Дзержинский суд приговорил Егора Бычкова в 3,5 годам колонии строгогорежима. Бывшему руководителю тагильского фонда «Город без наркотиков»предъявлено обвинение в похищении наркоманов и лишение их свободы.

Дело Егора Бычкова вызвало широкий общественный резонанс. В егоподдержку высказались многие журналисты, музыканты, общественныедеятели. В настоящее время защита Бычкова подала кассационную жалобу наобвинительный приговор.

Митинги в поддержку Егора Бычкова уже прошли в Екатеринбурге, Москве и Каменск-Уральском.