Митинг в поддержку наркоборца Егора Бычкова пройдет в Нижнем Тагиле
В субботу 30 октября в Нижнем Тагиле пройдет митинг в поддержку бывшего руководителя тагильского фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Митинг начнется в 14:00 на площади перед КДК «Современник».
Организатором санкционированного митинга выступила региональнаяобщественная организация «За нравственное возрождение Отечества». Каксообщили Tagilcity.ru организаторы, на митинге будет продолжен сборподписей под обращением к президенту о пересмотре дела Егора Бычкова.
Напомним, Дзержинский суд приговорил Егора Бычкова в 3,5 годам колонии строгогорежима. Бывшему руководителю тагильского фонда «Город без наркотиков»предъявлено обвинение в похищении наркоманов и лишение их свободы.
Дело Егора Бычкова вызвало широкий общественный резонанс. В егоподдержку высказались многие журналисты, музыканты, общественныедеятели. В настоящее время защита Бычкова подала кассационную жалобу наобвинительный приговор.
Митинги в поддержку Егора Бычкова уже прошли в Екатеринбурге, Москве и Каменск-Уральском.
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