Награждать учителей с золотыми сердцами, возможно, будут каждый год

Организовала акцию федерация детских и юношеских объединений Нижнего Тагила. В 33-х школах города ученики выбирали самых добрых и отзывчивых педагогов, чтобы удостоить их этого звания. По словам учителей, признание со стороны детей им оказалось приятнее и дороже, чем официальные регалии. Как отметили в Федерации детских и юношеских объединений, акция «Золотое сердце учителя» прошла в Нижнем Тагиле впервые. И ей уже заинтересовались в городском управлении образования. Поэтому, не исключено, что она станет ежегодной.