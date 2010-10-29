Награждать учителей с золотыми сердцами, возможно, будут каждый год
29 октября 2010, 18:14ОбществоАнка
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Вчера в Городском дворце творчества юных самым любимым школьниками учителям присвоили звание «Учитель – золотое сердце».
Организовала акцию федерация детских и юношеских объединений Нижнего Тагила. В 33-х школах города ученики выбирали самых добрых и отзывчивых педагогов, чтобы удостоить их этого звания. По словам учителей, признание со стороны детей им оказалось приятнее и дороже, чем официальные регалии. Как отметили в Федерации детских и юношеских объединений, акция «Золотое сердце учителя» прошла в Нижнем Тагиле впервые. И ей уже заинтересовались в городском управлении образования. Поэтому, не исключено, что она станет ежегодной.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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