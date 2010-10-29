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Путин появился на Украине с фингалом (видео)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин появился на Украине с фингалом (видео)

29 октября 2010, 07:51ОбществоОльга
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