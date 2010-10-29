Путин появился на Украине с фингалом (видео)
29 октября 2010, 07:51ОбществоОльга
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Вчера прошел визит премьер-министра РФ Владимира Путина в Киев. Российский премьер появился на публике в плохом настроении и с чем-то похожим на большой синяк под левым глазом, который пытались скрыть при помощи тонального крема.
Украинские журналисты вместо газовых вопросов, которые должны былирешаться в ходе визита премьера России Владимира Путина, обсуждали еговнешний вид. Как передает NEWSru.Uaсо ссылкой на телеканал ТСН, украинские журналисты поинтересовались у российских коллег о состоянииздоровья премьера. Однако те заверили, что ничего подозрительного снастроением и внешностью премьера нет, а синяков они не видят.
Пресс-секретарь Путина также опроверг информацию о том, что премьерукто-то испортил внешний вид. Он сослался на то, что премьер очень многоработает и устает.
В ходе встречи были заключено около десяти соглашений, после чего Владимир Путинотказался комментировать наболевший газовый вопрос и уехал в аэропорт.
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