Путин появился на Украине с фингалом (видео)

Украинские журналисты вместо газовых вопросов, которые должны былирешаться в ходе визита премьера России Владимира Путина, обсуждали еговнешний вид. Как передает NEWSru.Uaсо ссылкой на телеканал ТСН, украинские журналисты поинтересовались у российских коллег о состоянииздоровья премьера. Однако те заверили, что ничего подозрительного снастроением и внешностью премьера нет, а синяков они не видят.

Пресс-секретарь Путина также опроверг информацию о том, что премьерукто-то испортил внешний вид. Он сослался на то, что премьер очень многоработает и устает.