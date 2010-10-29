Расходная часть бюджета города выросла на 100 миллионов рублей

Бюджет Нижнего Тагила получил из области более 28 миллионов рублей. А по собственным налоговым и неналоговым доходам увеличился почти на 72 миллиона. В результате сегодня доходная и расходная части бюджета выросли на 100 миллион 243 тысячи рублей. На завершение строительства жилого дома по адресу Ленинградский проспект, 1б направлено 3 миллиона 700 тысяч рублей. На корректировку проекта застройки жилого района «Александровский» - 6,5 миллионов. Почти 50 миллионов уйдут на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений, но покроют только половину требуемой суммы. 12 миллионов рублей направят на ремонт автомобильных дорог.