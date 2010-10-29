Сотовый телефон и шоколад - такие улики помогли вычислить грабителей
29 октября 2010, 18:22ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В первом часу в ночь на четверг у дома 73 на проспекте Ленина двое неизвестных избили молодого человека и отобрали у него сумку и куртку.
Потерпевший быстро, буквально в течение 10-ти минут, сумел обратиться за помощью к наряду патрульно-постовой службы. Милиционеры применили служебно-розыскную собаку, которая нашла на месте преступления мобильник и шоколад. Их, как выяснилось позже, обронили во время потасовки грабители. Владельца сотового вычислили и той же ночью оба злоумышленника были задержаны. Один из них сознался в совершении этого преступления.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей