Сотовый телефон и шоколад - такие улики помогли вычислить грабителей

Потерпевший быстро, буквально в течение 10-ти минут, сумел обратиться за помощью к наряду патрульно-постовой службы. Милиционеры применили служебно-розыскную собаку, которая нашла на месте преступления мобильник и шоколад. Их, как выяснилось позже, обронили во время потасовки грабители. Владельца сотового вычислили и той же ночью оба злоумышленника были задержаны. Один из них сознался в совершении этого преступления.