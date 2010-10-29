Водитель УАЗа сбил ребенка

Девочка вышла из-за остановившейся автомашины, и еесбила идущая попутно автомашина УАЗ. В результате ребенок с травмой: ОЧМТ, тупая травма живота, ушиб груднойклетки госпитализирован в ЦГБ №1. ДТП произошло в присутствии отца ребенка.

По сообщению отдела пропаганды ГИБДД, в течение 2010 года участились случаи травмированиядетей по вине родителей. В присутствии родителей дети нарушают ПДД, азачастую родители сами в присутствии детей нарушают ПДД.

Одним из самых опасных нарушений является выход пешехода из-за стоящеготранспортного средства. В поселке Уралец по данной причине погибребенок, сопровождаемый бабушкой.

ГИБДД напоминает, что в период осенних каникул родители должныобеспечить контроль за нахождением детей на улице и разъяснить имосновные правила безопасного поведения на проезжей части.