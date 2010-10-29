Земельный налог теперь нужно будет платить не позднее 20-го числа
29 октября 2010, 18:32ОбществоАнка
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На заседании Нижнетагильской думы рассматривались ставки налога на имущество физ. лиц, единый налог на вменённый доход и сроки уплаты земельного налога.
По решению депутатов, со следующего года организации и предприниматели будут вносить авансовые платежи по земельному налогу не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом. Ставки земельного налога для областных и федеральных организаций принято увеличить более чем в два раза. Благодаря этому бюджет Нижнего Тагила сможет получить дополнительно 50 миллионов рублей в год. Впервые за 5 лет депутаты пересмотрели ставки налога на имущество физических лиц. Парламентариям удалось не увеличить налоговую нагрузку на жителей города. А по ряду позиций размер налоговых платежей даже снизился.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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