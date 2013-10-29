«Бабье лето» перед зимой: на завтра в Нижнем Тагиле обещают потепление

Повышение температуры до десяти градусов Цельсия, хоть и не значительно, но согреет наш город. Бабье лето, как известно, наступает после значительного похолодания, однако обычно в конце августа и в начале сентября.

А вы знаете, почему «бабье лето» получило такое название? Версий много, но согласно Большой советской энциклопедии, исходное значение словосочетания «бабье лето» — «пора, когда на осеннем солнце ещё могут погреться старые женщины». Также выражение связывают с тем периодом в жизни крестьян, когда заканчивались полевые работы и женщины принимались за домашние дела: мочили лен, трепали его, ткали.

В старину в дни молодого «бабьего лета» начинали солить огурцы и следовали обычаю с началом молодого «бабьего лета» мириться и улаживать все конфликты. На Руси эти дни отмечались, как сельские праздники. По вечерам пряли, пели, устраивали посиделки. После «бабьего лета» женщины возились с холстами, брались за веретено, рукоделия.

За окном золотятся на солнце листья, и на улице не по-осеннему тепло, но «бабье лето», к сожалению, весьма мимолетно, и вскоре осень вновь вступит в свои права, а вслед за ней придет и зима. Конечно, падающий снег красив, но заснеженный пейзаж лучше наблюдать из-за надежных и теплых окон, не продуваемых всеми ветрами. И в оконном супермаркете можно найти именно то, что вам нужно! Здесь можно изучить ассортимент, заказать понравившуюся вам модель и вызвать замерщика - все этапы установки окон находятся в одном месте.