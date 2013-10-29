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«Бабье лето» перед зимой: на завтра в Нижнем Тагиле обещают потепление
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Бабье лето» перед зимой: на завтра в Нижнем Тагиле обещают потепление

29 октября 2013, 11:10Общество
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