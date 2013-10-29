Как стать миллиардером: лучшие вузы страны. Тагильчанам на заметку

Глава «Магнитки» Виктор Рашников в Магнитогорском горно-металлургическом институте изучал тонкости обработки металлов давлением. Можно долго и доказательно рассуждать о том, что образование не играет серьезной роли в судьбе миллиардеров, но есть как минимум два примера, демонстрирующих, что и состоявшимся бизнесменам до «корочек» дело есть.

Во-первых, когда люди, добившиеся неоспоримых успехов в бизнесе, не имея высшего образования, решают все-таки получить диплом. Зачем эта галочка в биографии владельцам заводов, газет, пароходов и футбольных клубов? Одни не хотят испытывать дискомфорт при общении в среде, где высшее образование есть у абсолютного большинства. Другие не желают оказаться менее образованными, чем наемный менеджмент. Это может довлеть – превосходство собственных подчиненных.

Во-вторых, миллиардеры могут буквально «коллекционировать» дипломы, защищать диссертации, патентовать изобретения одно за другим и выпускать бесчисленные монографии. Например, в базе данных «Роспатента» Владимир Лисин значится автором новых способов промывки доменной печи, обработки стали в ковше, получения покрытия на металлической полосе и владельцем еще пары десятков патентов. Зачем? Можно объяснить стремлением к совершенству. А также желанием повысить свой социальный статус, продемонстрировать развитость и продвинутость.

Впрочем, некоторые в России пошли путем Билла Гейтса и Стива Джобса и, получив высшее образование в конце 1980-х – начале 1990-х годов, рассудили так: зачем сидеть на лекциях, когда обменом валюты или перегоняя составы с компьютерами я смогу заработать столько, сколько мои родители за последние десять лет? В компании недоучек оказался владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, основатель «Связного» Максим Ноготков (лишь в 1999 году он получил степень MBA в «Мирбисе»), совладелец торгового центра «Европейский» Зарах Илиев, экс-совладелец «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.