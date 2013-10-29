Как стать миллиардером: лучшие вузы страны. Тагильчанам на заметку
Основной владелец «Альфы» Михаил Фридман грыз гранит науки на факультете цветных и редкоземельных металлов в столичном Институте стали и сплавов. Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг получил специальность «системотехник» в Московском институте инженеров транспорта.
Глава «Магнитки» Виктор Рашников в Магнитогорском горно-металлургическом институте изучал тонкости обработки металлов давлением. Можно долго и доказательно рассуждать о том, что образование не играет серьезной роли в судьбе миллиардеров, но есть как минимум два примера, демонстрирующих, что и состоявшимся бизнесменам до «корочек» дело есть.
Во-первых, когда люди, добившиеся неоспоримых успехов в бизнесе, не имея высшего образования, решают все-таки получить диплом. Зачем эта галочка в биографии владельцам заводов, газет, пароходов и футбольных клубов? Одни не хотят испытывать дискомфорт при общении в среде, где высшее образование есть у абсолютного большинства. Другие не желают оказаться менее образованными, чем наемный менеджмент. Это может довлеть – превосходство собственных подчиненных.
Во-вторых, миллиардеры могут буквально «коллекционировать» дипломы, защищать диссертации, патентовать изобретения одно за другим и выпускать бесчисленные монографии. Например, в базе данных «Роспатента» Владимир Лисин значится автором новых способов промывки доменной печи, обработки стали в ковше, получения покрытия на металлической полосе и владельцем еще пары десятков патентов. Зачем? Можно объяснить стремлением к совершенству. А также желанием повысить свой социальный статус, продемонстрировать развитость и продвинутость.
Впрочем, некоторые в России пошли путем Билла Гейтса и Стива Джобса и, получив высшее образование в конце 1980-х – начале 1990-х годов, рассудили так: зачем сидеть на лекциях, когда обменом валюты или перегоняя составы с компьютерами я смогу заработать столько, сколько мои родители за последние десять лет? В компании недоучек оказался владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, основатель «Связного» Максим Ноготков (лишь в 1999 году он получил степень MBA в «Мирбисе»), совладелец торгового центра «Европейский» Зарах Илиев, экс-совладелец «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.
Что важно было учесть в рейтинге вузов? Только число миллиардеров, которые закончили учебное заведение? Тогда на первом месте оказался бы МГУ, а нынешний лидер – Финансовый университет – был бы лишь вторым. Но МГУ каждый год принимает больше 5000 студентов, бывшая Финакадемия – в пять раз меньше. Несправедливо. Поэтому в расчетах учитывался размер вуза. Следующий момент – капитал. Так, именно условный суммарный капитал обеспечил «Плешке» седьмое место при относительно низком числе выпускников-миллиардеров и немаленькой величине вуза.
© e.ceo.ru