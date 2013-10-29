Комплекс «Гора Белая» под Нижним Тагилом будет ликвидирован

В свое время реализацию данного приоритетного проекта продвигал Эдуард Россель, первый губернатор Свердловской области. Гора Белая находится в 37 километрах от Нижнего Тагила, комплекс был построен в 2006 году.

Правительство области приняло проект постановления «Об утверждении программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов», сообщает издание «Русская Планета».

Алексей Пьянков, глава областного министерства по управлению государственным имуществом, пояснил, что планируется изъятие имущества для более эффективного его использования. Ранее Свердловская область за 31 миллиард выкупила 28% от уставного капитала «Горы Белой».