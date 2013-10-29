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Комплекс «Гора Белая» под Нижним Тагилом будет ликвидирован
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комплекс «Гора Белая» под Нижним Тагилом будет ликвидирован

29 октября 2013, 17:35Общество
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