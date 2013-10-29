«Немцы» попали в российский список «машин под запретом» для чиновников

Вообще, за последние несколько лет это уже не первая попытка ограничить использование чиновниками импортных иномарок. Например, с 2009 по 2011 год Правительство пыталось ввести законопроект, который запрещал депутатам покупать авто дороже 2 миллионов рублей. А теперь автомобиль должен стоить не более полутора миллионов. Однако те, что по-прежнему не желает садиться в такую «скромную» машину, могут получить разрешение в правительстве на покупку более достойного авто. Сколько прошений будет подано в скором времени, можно только догадываться.

В среднем в год Правительство РФ выделяет порядка 4 млрд рублей на закупку автомобилей. И, безусловно, огромные суммы, потраченные на удовлетворение потребностей депутатов и чиновников, вызывают шквал эмоций среди обычного населения. В условиях финансового кризиса такие меры необходимы. Они позволят стране значительно сократить расходы и залатать дыру в 250 млрд рублей говорит Иван Андриевский, первый Вице-Президент «Российского Союза Инженеров».

Законопроект, конечно, вряд ли получит право на реализацию. Думаете, депутаты готовы ущемлять собственные возможности. Кстати, недавно в Правительство был предоставлен законопроект, отменяющий привилегию чиновников в плане использования VIP-залов при командировках.

Что касается компании «Мерседес-Бенц рус», то концерн потеряет значительную сумму в случае, если представители власти откажутся от использования автомобилей данной марки. Руководству «Мерседес» придется задуматься о переносе своих заводов на территорию РФ. Между импортной иномаркой и российским авто депутаты выберут последнее. Поэтому на развитие российского автопрома, а главное на его востребованность, данный законопроект вряд ли повлияет.

А Сергей Носов, в свою очередь, не так давно высказал собственное видение того, как экономить в пользу бюджета администрации. Напомним, он предложить чиновникам покупать автомобили самостоятельно, но ставить их на обслуживание в администрацию города. Эта информация вызвала положительный отклик среди пользователей TagilCity.ru.

Зачем пешком ходить? Время тратить. Зимой лыжи, летом велосипеды. Носов рискует, конечно, но молодец! А на машины можно и навигаторы поставить, отслеживать.