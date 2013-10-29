Путин: «Участники и гости Олимпиады будут чувствовать себя комфортно, независимо от сексуальной ориентации»

Глава государства заявил об этом в минувший понедельник, так как был приглашен на встречу с Президентом Олимпийского комитета Томасом Бахом и другими официальным «спортивными» лицами в летнюю резиденцию в Сочи на берегу Черного моря, где и пройдут Игры в феврале 2014 года, об этом сообщает сайт CNN.

Мы делаем всё, для того, чтобы все – и организаторы, и спортсмены, и болельщики чувствовали себя комфортно в Сочи, в независимости от их национальности, расы и сексуальной ориентации сказал Президент РФ.

Напомним, в июле Путин подписал закон о запрете пропаганды гомосексуализма. А законодательство, в свою очередь, дает право налагать штраф, задерживать и даже высылать тех, кто нарушит данный закон.

Закон, в свою очередь, вызвал, мягко говоря, всеобщее недопонимание и волну протестов. Кто-то даже угрожал бойкотом Олимпийским играм. В сентябре, например, певица Шер, которая была приглашена выступить, отказала именно из-за законодательства.

Путин также отметил в своем интервью на государственном телеканале, что люди с нетрадиционной ориентацией ни в коем случае не будут дискриминироваться на Олимпийских играх. Но это, очевидно, противоречит существующему законодательству. Надо полагать, чиновники будут недовольны таким положением вещей, тем более что противоречивая точка зрения уже была высказана.

Международный Олимпийский комитет в августе заявил, что получил гарантии от «самого высокого уровня российской власти, что закон не затронет людей, которые приедут болеть или участвовать в Играх. В следующем месяце МОК заявил, что закон не нарушал Олимпийской хартии.

Президент Америки Барак Обама, отклонил призыв объявить Америкой бойкот Зимним Играм, потому что, по его словам, это может обидеть американских атлетов, кто тренировался и пожертвовал квалификацией.