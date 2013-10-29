Только на танке: тагильчане не могут подобраться к дому после коммунального ремонта (ФОТО)

Однако ремонт продолжается уже третью неделю. Вместо улицы – болото. Пешком пройти невозможно, впрочем как и на машине подъехать. Ремонт газовых коммуникаций, конечно, дело серьезное, но таких последствий не ожидал никто. Жителям, как оказалось, пообещали сделать дорогу только весной. А жители, не теряя чувства юмора, шутят – «забыли уточнить, весной какого года».

Обратившись в администрацию Дзержинского района к начальнику отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Камешкову Дмитрию Александровичу, TagilCity.ru выяснил, что в данной ситуации намечаются положительные тенденции.

Мы сейчас работаем с подрядчиком. Специалист выезжал на место. Неоднократно подрядные организации делали рекомендации по восстановлению благоустройству, перепланировку. Учитывая, что сейчас погода – сырая и грязная, необходимо участки, где прокапывали, отсыпать щебенкой. Там асфальта не было, был просто газон. Специалист в настоящее время в поселке. Все нарушения фиксируются, будем с подрядной организацией решать вопросы.

Дмитрий Камешков отметил также, что по планам на этой неделе замечания будут устранены.

Фотографии из паблика «Типичный тагильчанин»

Прокладка газопроводных труб обычно проходит без подобных проблем с дорогами, но есть и другие сложности. Если нарушена герметичность водопровода, то это грозит только потерями воды, в худшем случае затоплением прилегающего участка - неприятно, но не смертельно. В то же время даже небольшая утечка газа способна привести к отравлениям и даже к взрыву, который принесет огромные разрушения. Именно поэтому пнд фитинги и другая газовая фурнитура всегда тщательно проверяется перед установкой, да и во время монтажа качество работы контролируется многократно.