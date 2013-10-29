В Нижнем Тагиле выявят лучших молодых экономистов: набираются участники уникального проекта!

Хотите стать участником «экономического театра», развить свою особую активность, «пропустить через себя» мировые экономические процессы? Вы получите уникальную возможность развить и улучшить понимание сложных экономических реалий!

Приглашаются работающие молодые люди, жители Свердловской области, в возрасте от 20 до 35 лет, желающие развиваться, приобретать новый опыт и знания, расширять свои представления о мире и о самих себе. Самое главное – это бесплатно! Оплатить проезд до нашего города придется только иногородним участникам. Место проведения – ДОК «Баранчинские огоньки».

Свои заявки бы можете уже сейчас отправить организаторам, а уточнить что-либо можно по телефону – 8-912-678-61-71 (Лариса Калашникова).

Кстати, главные игротехники, то есть «помощники», - гости из других городов России – Москвы (Штанько А.Г. и Буторин В.И.) и Екатеринбурга (Мудрецова Н.П. и Зенков А.В.).