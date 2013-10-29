В Нижнем Тагиле выявят лучших молодых экономистов: набираются участники уникального проекта!
С 8 по 10 ноября в Нижнем Тагиле уже во второй раз пройдет современное интереснейшее мероприятие под названием «Школа новой экономики».
Хотите стать участником «экономического театра», развить свою особую активность, «пропустить через себя» мировые экономические процессы? Вы получите уникальную возможность развить и улучшить понимание сложных экономических реалий!
Приглашаются работающие молодые люди, жители Свердловской области, в возрасте от 20 до 35 лет, желающие развиваться, приобретать новый опыт и знания, расширять свои представления о мире и о самих себе. Самое главное – это бесплатно! Оплатить проезд до нашего города придется только иногородним участникам. Место проведения – ДОК «Баранчинские огоньки».
Свои заявки бы можете уже сейчас отправить организаторам, а уточнить что-либо можно по телефону – 8-912-678-61-71 (Лариса Калашникова).
Кстати, главные игротехники, то есть «помощники», - гости из других городов России – Москвы (Штанько А.Г. и Буторин В.И.) и Екатеринбурга (Мудрецова Н.П. и Зенков А.В.).
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