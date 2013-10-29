ВАКАНСИИ в автосалоге "ГАЗ"
29 октября 2013, 15:30ОбществоАлександра Логинова
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Во вновь открывающийся автосалон "ГАЗ" по адресу - г.Н.Тагил, ул. Кулибина, 64 открыты вакансии: продавец-консультант новых а/м специалист по автокредитованию и...
Во вновь открывающийся автосалон "ГАЗ" по адресу - г.Н.Тагил, ул. Кулибина, 64 открыты вакансии:
- продавец-консультант новых а/м
- специалист по автокредитованию и страхованию
- мастер-приёмщик(приём автомобилей,регулирование и контроль сервисного обслуживания).
Условия трудоустройства обсуждаются при собеседовании в индивидуальном порядке с каждым кандидатом.
Запись на собеседование:
+7-963-446-11-80
резюме направлять:
tagil_avto@mail.ru
P.S. в теме письма на e-mail указывать вакансию, на которую претендуете. Опыт активных продаж приветствуется.
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