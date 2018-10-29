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2019 год в России объявлен Годом самбо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2019 год в России объявлен Годом самбо

Сегодня, 08:00ОбществоФото: kremlin.ru
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