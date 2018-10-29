Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
230 школьников из Нижнего Тагила пройдут «Академию успеха» в ДОК «Звездный»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img 1703

230 школьников из Нижнего Тагила пройдут «Академию успеха» в ДОК «Звездный»

Сегодня, 18:14ОбществоФото: Управление образования администрации города Нижний Тагил
Читайте
также
Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов