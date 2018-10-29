230 школьников из Нижнего Тагила пройдут «Академию успеха» в ДОК «Звездный»

230 школьников, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников города Нижнего Тагила, пройдут «Академию успеха» в детском оздоровительном комплексе «Звёздный» им. В.Г. Удовенко, открытие которой состоялось 28 октября.

Основополагающий принцип смены – процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности участников по овладению знаниями, умениями и навыками.

Программа смены включает в себя 14 предметных секций по 13 учебным дисциплинам, а также встречи с интересными людьми, различные мероприятия: общение с радиоведущими, творческий фестиваль, праздник, посвященный дню рождения Российского движению школьников и 100-летию комсомола, интеллектуальные игры, участие в военизированной эстафете, танцевальный марафон, пресс-конференция с начальником управления образования и по традиции академический бал.