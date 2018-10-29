230 школьников из Нижнего Тагила пройдут «Академию успеха» в ДОК «Звездный»
28 октября состоялось открытие «Академии успеха» в детском оздоровительном комплексе «Звёздный» им. В.Г. Удовенко, в ней примут участие 230 тагильских школьников.
230 школьников, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников города Нижнего Тагила, пройдут «Академию успеха» в детском оздоровительном комплексе «Звёздный» им. В.Г. Удовенко, открытие которой состоялось 28 октября.
Основополагающий принцип смены – процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности участников по овладению знаниями, умениями и навыками.
Программа смены включает в себя 14 предметных секций по 13 учебным дисциплинам, а также встречи с интересными людьми, различные мероприятия: общение с радиоведущими, творческий фестиваль, праздник, посвященный дню рождения Российского движению школьников и 100-летию комсомола, интеллектуальные игры, участие в военизированной эстафете, танцевальный марафон, пресс-конференция с начальником управления образования и по традиции академический бал.
В день заезда участники смены прошли тренинг на построение эффективного командного взаимодействия «Активация» и получили возможность познакомиться. Состоялось посвящение новых участников в академики и знакомство с традициями смены, которые установились за время ее существования. Впереди предстоит целая неделя, а значит, еще много интересного, полезного для всестороннего развития личности участников, сообщает Управление образования администрации города Нижний Тагил.