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75 млн рублей потрачены на модернизацию коммунальной инфраструктуры Кировградского ГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Kirovgrad

75 млн рублей потрачены на модернизацию коммунальной инфраструктуры Кировградского ГО

Сегодня, 14:48ОбществоФото: Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго»
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