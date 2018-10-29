75 млн рублей потрачены на модернизацию коммунальной инфраструктуры Кировградского ГО

Согласно концессионному соглашению АО «Облкоммунэнерго» в Кировградском городском округе будут модернизированы 617 объектов. На настоящий момент реконструированы 1,6 км теплотрасс и сетей горячего водоснабжения, 2,5 км сетей холодного водоснабжения и 700 метров канализации. В Нейво-Рудянке установлены два блочных тепловых пункта. На эти цели были потрачены 75 млн рублей.

До конца года будут модернизированы насосные группы в Кировграде и поселках, для этого будет выделен 1 млн рублей.

Кировградский ГО является одним из 9 муниципалитетов, вошедших в концессионное соглашение в 2018 году между правительством Свердловской области и «Объединенной теплоснабжающей компанией» — дочерним предприятием «Облкоммунэнерго».