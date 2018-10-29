Автобус №7 в Нижнем Тагиле с 5 ноября будет ходить по прежнему маршруту
Сегодня, 09:43ОбществоФото: pxhere.com
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С 5 ноября автобус №7 будет курсировать по прежнему маршруту – через улицы Максима Горького и Черных.
Сюжеты: Нижний Тагил
Движение автобуса №7, едущего до поселка Черемшанка, будет возобновлено по ранее действующему маршруту – через улицы Максима Горького и Черных, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, что ранее маршрут автобуса №7 был изменен из-за ремонта участка улицы Максима Горького.
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