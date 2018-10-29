Дополнительные выплаты к пенсии могут быть назначены спасателям в Нижнем Тагиле

Как пояснил начальник отдела гражданской защиты населения Андрея Мишина, после пенсионной реформы все спасатели разделились на две группы: спасатели МЧС – им положен досрочный выход на пенсию - и все остальные спасатели. Обе группы проходят одинаковую аттестацию и выполняют, по сути, оду и ту же работу.

В связи с эти в администрации города был поднят вопрос о назначение дополнительных выплат спасателям, работающим в ЦЗН, за счет местного бюджета. Спасателям, достигшим возраста 50 лет, предлагается выплачивать 7791 рубль. Также для назначения выплат специалист должен проработать спасателем не менее 15 лет и ранее принимать участие в ликвидации ЧС.