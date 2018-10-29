Дополнительные выплаты к пенсии могут быть назначены спасателям в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:01ОбществоФото: pxhere.com
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Администрация Нижнего Тагила рассматривает вопрос о дополнительных выплатах в размете 7791 рубля спасателям поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пояснил начальник отдела гражданской защиты населения Андрея Мишина, после пенсионной реформы все спасатели разделились на две группы: спасатели МЧС – им положен досрочный выход на пенсию - и все остальные спасатели. Обе группы проходят одинаковую аттестацию и выполняют, по сути, оду и ту же работу.
В связи с эти в администрации города был поднят вопрос о назначение дополнительных выплат спасателям, работающим в ЦЗН, за счет местного бюджета. Спасателям, достигшим возраста 50 лет, предлагается выплачивать 7791 рубль. Также для назначения выплат специалист должен проработать спасателем не менее 15 лет и ранее принимать участие в ликвидации ЧС.
Предложение направлено в гордуму Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба админитсрации.
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