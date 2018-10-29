Фальшивомонетчик из Екатеринбурга осужден на один год

Житель Екатеринбурга признан виновным в хранении в целях сбыта поддельной иностранной валюты. Мужчина приобрел через интернет заведомо поддельные банковские билеты. Получив по мессенджеру инструкцию, осужденный разместил заказ на 15 штук купюр достоинством 100 долларов США. За это мужчина заплатил 695 долларов.

Екатеринбуржец планировал потратить поддельные банкноты во время отпуска. Продавец заверил подсудимого в высоком качестве фальшивых купюр. По его словам, отличить от настоящих банкноты возможно только с помощью специальной аппаратуры.