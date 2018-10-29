Фальшивомонетчик из Екатеринбурга осужден на один год

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге вынесен приговор фальшивомонетчику. Он осужден на 1 год лишения свободы.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Екатеринбурга признан виновным в хранении в целях сбыта поддельной иностранной валюты. Мужчина приобрел через интернет заведомо поддельные банковские билеты. Получив по мессенджеру инструкцию, осужденный разместил заказ на 15 штук купюр достоинством 100 долларов США. За это мужчина заплатил 695 долларов.
Екатеринбуржец планировал потратить поддельные банкноты во время отпуска. Продавец заверил подсудимого в высоком качестве фальшивых купюр. По его словам, отличить от настоящих банкноты возможно только с помощью специальной аппаратуры.
Верх-Исетский районный суд приговорил фальшивомонетчика к одному году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей