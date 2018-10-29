Фотовыставка расскажет о Екатеринбурге в рамках презентации для проведения ЭКСПО-2025

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке откроется фотовыставка, на экспозиции будут представлены 24 снимка города. Выставленные фотографии являются частью презентации Свердловской области. Евгений Куйвашев в ходе презентации выступит перед представителями стран-членов ООН. Губернатор будет рассказывать о проектах во всех ключевых сферах общества.

Отдельное внимание будет уделено презентации заявки об участии Екатеринбурга в конкурсе на право провести Всемирную выставку ЭКСПО-2025. На представленной фотовыставке также будут размещены проекты будущих концепций Экспо-парка.