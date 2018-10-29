Фотовыставка расскажет о Екатеринбурге в рамках презентации для проведения ЭКСПО-2025
Сегодня, 16:13ОбществоФото: pixabay.com
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В рамках принятия участия в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025, в Нью-Йорке появится фотовыставка, посвященная Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке откроется фотовыставка, на экспозиции будут представлены 24 снимка города. Выставленные фотографии являются частью презентации Свердловской области. Евгений Куйвашев в ходе презентации выступит перед представителями стран-членов ООН. Губернатор будет рассказывать о проектах во всех ключевых сферах общества.
Отдельное внимание будет уделено презентации заявки об участии Екатеринбурга в конкурсе на право провести Всемирную выставку ЭКСПО-2025. На представленной фотовыставке также будут размещены проекты будущих концепций Экспо-парка.
Окончательное решение о месте, где будет проходить выставка ЭКСПО-2025, станет известно на генеральной ассамблее Международного бюро выставок 23 ноября, пишет «Znak».
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