Контрабандист из Екатеринбурга пытался переслать в США антикварный крест
Сегодня, 17:12ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Таможенники в аэропорту «Кольцово» присекли попытку свердловчанина отправить антиквариат в США.
Сюжеты: Екатеринбург
Таможенники аэропорта «Кольцово» обратили внимание на крест, похожий на антикварный, который находился в международном почтовом отправлении в США.
Эксперты подтвердили принадлежность находки к культурным ценностям. Крест был определен как предмет религиозных культов различных конфессий, созданный более 50 лет назад.
Антикварный крест весит около 640 грамм и является реликвией старообрядцев.
В отношении отправителя ведется административное расследование. Ему грозит наказание в виде штрафа и возможной конфискации товара, информирует Znak.com.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей