Контрабандист из Екатеринбурга пытался переслать в США антикварный крест

Таможенники аэропорта «Кольцово» обратили внимание на крест, похожий на антикварный, который находился в международном почтовом отправлении в США.

Эксперты подтвердили принадлежность находки к культурным ценностям. Крест был определен как предмет религиозных культов различных конфессий, созданный более 50 лет назад.

Антикварный крест весит около 640 грамм и является реликвией старообрядцев.