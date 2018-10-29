Очевидцы ДТП на улице Н. Черепанова разыскиваются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:42ОбществоФото: pixabay.com
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает очевидцев аварии, которая произошла на улице Нижняя Черепанова 15 октября 2018 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 14:00 в районе дома №68 водитель ВАЗ-21074 врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте.
Следственное управление Нижнего Тагила просит всех, кто является очевидцем происшествия, обратиться по адресу: улица Карла Маркса, 49, кабинет 31 или по телефонам: 97-66-88, 97-61-47, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
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