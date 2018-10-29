Расследование убийства девушек на Уктусе передано в отдел по особо важным делам
Расследованием дела об убийстве двух екатеринбурженок на Уктусе займется региональное управление СКР.
Уголовное дело об убийстве двух девушек 25 августа в Екатеринбурге на Уктусе следственный отдел Чкаловского района передал Следственному управлению СКР по Свердловской области.
Мотивы преступления остаются неизвестными. Следователи рассматривают версию, что убийца мог быть маньяком, поскольку ценные вещи девушек остались нетронутыми. Над девушками не было совершено насилия.
По информации от источника Znak.com, на месте происшествия были обнаружены множество ДНК, они проверяются на принадлежность лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы.
На видеозаписи с места происшествия видно, как человек с налобным фонариком подходит к девушкам, ведет с ними разговор, затем расстреливает их и оттаскивает тела в лес. Из-за низкого качества записи невозможно определить возраст или национальность убийцы.