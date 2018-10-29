Расследование убийства девушек на Уктусе передано в отдел по особо важным делам

Уголовное дело об убийстве двух девушек 25 августа в Екатеринбурге на Уктусе следственный отдел Чкаловского района передал Следственному управлению СКР по Свердловской области.

Мотивы преступления остаются неизвестными. Следователи рассматривают версию, что убийца мог быть маньяком, поскольку ценные вещи девушек остались нетронутыми. Над девушками не было совершено насилия.

По информации от источника Znak.com, на месте происшествия были обнаружены множество ДНК, они проверяются на принадлежность лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы.