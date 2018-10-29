Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Руководители ОВД Сухого Лога получили условные строки за растрату и избиение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Police 378255 1920

Руководители ОВД Сухого Лога получили условные строки за растрату и избиение

Сегодня, 20:21ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов