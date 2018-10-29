Руководители ОВД Сухого Лога получили условные строки за растрату и избиение
Руководители полиции Сухого Лога осуждены за превышение полномочий и растрату. Все получили условные сроки.
Четверо полицейских, среди которых начальник ОВД Сухого Лога Юрий Басов и три его заместителя, предстали перед судом.
Установлено, что Юрий Басов израсходовал 539 литров бензина марки АИ-95, тем самым причинил ущерб ГУ МВД на сумму более 19,4 тыс. рублей. Кроме того, все трое обвинялись в избиении мужчины, которого предварительно вывезли на кладбище. Таким образом полицейские пытались проучить мужчину, который поругался со своим отцом.
Все должностные лица, о которых идет речь, были выявлены и изобличены сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД совместно с коллегами из ФСБ. Всех подозреваемых сначала отстранили от исполнения служебных обязанностей, а позже уволили по отрицательным мотивам. Собранные сыщиками материалы были переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Суд приговорил Юрия Басова к 3 годам 4 месяцам лишения свободы условно, остальным трем подсудимым назначено по 3 годам 2 месяцам условного срока. Все блюстители правопорядка лишены права занимать должности в полиции сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.