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Школьники узнали о работе УВД в Новоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники узнали о работе УВД в Новоуральске

Сегодня, 06:00ОбществоФото: 66.мвд.рф
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