Школьники узнали о работе УВД в Новоуральске

Встреча старшеклассников и студентов города с ветеранами МВД России и сотрудниками новоуральской полиции прошла 28 октября, в воскресенье в филиале «Детской библиотеки». Мероприятие «Служим России, служим закону!» являлось частью городской программы «Я – гражданин России!» и было посвящено 70-летию со дня образования Межмуниципального образования в Новоуральске.

На встрече юные новоуральцы узнали о том, с чего начиналась история территориального органа внутренних дел. Кроме этого участникам рассказали про работу музея УВД, о ходе работы современной полиции. Также собравшимся показали виде о новоуральских милиционерах, погибших от рук преступников. В честь их памяти прошла минута молчания.