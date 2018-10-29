Во Владимирской области состоялись военно-тактические игры юнармецев

Как сообщает газета «Новые известия», дети соревновались в навыках владения оружием, а также умениях вести ближний бой. Все участники показали высокие результаты даже на самых сложных этапах игры. Кроме того в рамках турнира состоялись показательные выступления специальных подразделений Нацгвардии и УФСИН по Владимирской области.