Во Владимирской области состоялись военно-тактические игры юнармецев
Во Владимирский области в рамках военно-тактических игр состоялся турнир по лазертаг-страйкболу. В природоохранной зоне «Дюкинские карьеры» собрались более 300 юнармейцев. В соревнованиях участвовали команды штабов муниципальных образований.
Как сообщает газета «Новые известия», дети соревновались в навыках владения оружием, а также умениях вести ближний бой. Все участники показали высокие результаты даже на самых сложных этапах игры. Кроме того в рамках турнира состоялись показательные выступления специальных подразделений Нацгвардии и УФСИН по Владимирской области.
Пятнадцать сборных команд, которые показали самые высокие результаты, торжественно получили свои награды.
Организаторами мероприятия выступили администрация Судогодского района, местное отделение Юнармии, центр патриотического воспитания «Пересвет» и ДОСААФ России. Поддержку оказали администрация Владимирской области, 27-ая ракетная армия МО РФ, 1-ая инженерная бригада МО РФ, Управление Росгвардии Владимирской области, УФСИН России по Владимирской области и региональное МЧС.