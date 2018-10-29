Всероссийский фестиваль единоборств пройдет в Екатеринбурге

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С 1 по 4 ноября в Екатеринбурге будет проходить фестиваль единоборств, в котором станут участниками спортсмены со всей России.
Сюжеты: Екатеринбург
Более 1,5 тысячи спортсменов из 17 регионов России соберутся в Екатеринбурге на всероссийском фестивале единоборств и боевых искусств, который будет организован в рамках Дня народного единства. С 1 по 4 ноября пройдут соревнования по айкидо, армейскому рукопашному бою, армрестлингу, каратэ, грепплингу, гиревому спорту, джиу-джитсу и другим видам спорта.
Кроме того, организаторы запланировали проведение Первенств по виртуальным единоборствам UFC, по уличным танцам и танцам народов мира.
Спортивная арена Дворца игровых видов спорта и Уральского федерального университета станут площадками фестиваля. В частности в здании ДИВС состоится сдача ГТО и выставка спортивной экипировки, сообщает Znak.com.
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