Всероссийский фестиваль единоборств пройдет в Екатеринбурге

Более 1,5 тысячи спортсменов из 17 регионов России соберутся в Екатеринбурге на всероссийском фестивале единоборств и боевых искусств, который будет организован в рамках Дня народного единства. С 1 по 4 ноября пройдут соревнования по айкидо, армейскому рукопашному бою, армрестлингу, каратэ, грепплингу, гиревому спорту, джиу-джитсу и другим видам спорта.