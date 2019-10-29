Евгений Ройзман раскритиковал благоустройство Екатеринбурга
Сегодня, 09:16ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Ройзмана
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказал свое мнение касательно благоустройства города, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ройзман подчеркнул, что мэрия и подрядчики взялись за несколько объектов, а в итоге провалили ход благоустройства в этом году.
Здесь стали действовать по собянинской схеме: берутся не самые важные работы, а самые дорогостоящие, под которые можно выделить и освоить большие деньги,сказал экс-мэр.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский посетил объекты благоустройств и отчитал подрядчиков за некачественную работу. Сообщалось, что все объекты сдадут к 27 октября, однако сроки завершения ремонтов были сорваны.
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