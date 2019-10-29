Евгений Ройзман раскритиковал благоустройство Екатеринбурга

Ройзман подчеркнул, что мэрия и подрядчики взялись за несколько объектов, а в итоге провалили ход благоустройства в этом году.

Здесь стали действовать по собянинской схеме: берутся не самые важные работы, а самые дорогостоящие, под которые можно выделить и освоить большие деньги,сказал экс-мэр.