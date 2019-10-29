Концессионер из Санкт-Петербурга планирует построить в Нижнем Тагиле школу
Мэрия Нижнего Тагила обсуждает с областным правительством и компанией ООО «Прогресс Сити Групп» возможность строительства общеобразовательной школы в рамках концессионного соглашения, сообщает «Тагил-ТВ».
Как рассказал в эфире телеканала вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, вопрос о строительстве школ в регионе в рамках концессии прорабатывался правительством Свердловской области. И школа в Нижнем Тагиле может стать первой в пилотном проекте.
Сейчас мы находимся в работе с ним, будем выносить встречные предложения. Судя по тем переговорам, которые состоялись в Министерстве юстиции Свердловской области, намерения и потенциального концессионера, и правительства максимально нацелены на реализацию этого проекта,сообщил Алексей Бурдилов.
Также на официальном сайте администрации опубликовано постановление «о возможности заключения концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации средней общеобразовательной школы на 1000 мест на Вагонке на улице Свердлова». Переговоры будут длиться до 1 февраля 2020 года.
По соглашению город обязан возвращать компании-концессионеру вложенные в строительство средства в течении нескольких лет. Взамен концессионер обязуется вести техническую эксплуатация здания. По мнению Бурдилова, такое сотрудничество гарантирует качество стройки, так как инвестору невыгодно тратиться на гарантийные работы.